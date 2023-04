Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, klare Frühlingsluft und Geselligkeit in einer abwechslungsreichen Landschaft: Die Pirminius Wander- und Erlebnistage laden dazu ein, den Pfälzerwald mit allen Sinnen zu genießen.

Von 21. bis 23. April 2023 stehen bei den Pirminius Wander- und Erlebnistagen drei abwechslungsreiche Touren auf dem Programm. Die Reihe ist eine Initiative des Stadtmarketing Pirmasens in Kooperation mit den Gäste- und Wanderführern.

Zur Einstimmung auf das Wochenende geht es am Freitag, 21. April, auf eine gemeinsame Wanderung. Die Teilnehmer erleben auf der knapp zweistündigen Route Gemeinschaft, Freude an der Natur und Spaß an Bewegung. Unter dem Titel „Gemeinsam – verschieden sein“ findet eine Inklusionswanderung mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung auf einem Teil des Rodalber Felsenwanderweges statt. Die rund sechs bis sieben Kilometer lange Stecke Raum, um durch eine gemeinsame Wanderung Barrieren zu überwinden. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Gaststätte Zur Alten Burg, In der Hettersbach 1, 66976 Rodalben. Hier besteht im Anschluss an die Wanderung für die Teilnehmer die Möglichkeit zur Einkehr.

Bei einer speziellen Wanderung am Samstag, 22. April, nimmt Christine Schmitt interessierte Wanderer auf eine Wanderung der besonderen Art mit. Mit allen Sinnen erleben die Teilnehmer Natur und Frühling. Beim Waldbaden wird unter anderem durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr die Konzentrationsfähigkeit gefördert und der Stresshormonspiegel verringert. Die Tour führt über eine Strecke von rund vier Kilometern und dauert etwa drei Stunden. Die Möglichkeit zur Einkehr besteht bei der Pfälzerwaldvereinhütte Starkenbrunnen. Christine Schmitt bietet an diesem Samstag zwei Touren an. Treffpunkt ist entweder um 10 Uhr oder 14.30 Uhr am Waldparkplatz Starkenbrunnen an der K36 in Lemberg. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Zum Abschluss durch den Pfälzerwald

Mit einer klassischen Rundwanderung durch den Pfälzerwald enden am Sonntag, 23. April die Pirminius Erlebnistage. Auf schmalen Pfaden führt Willibald Kiefer rund 12 Kilometer durch den Pfälzerwald. Vom kleinen Teufelstisch führt der Weg auf den Winterberg und unterhalb entlang der Klumpenfelsen. Danach wird eine Wasserhöhle erkundet und die Aussicht vom Eulenfelsen genossen. Einen Zwischenstopp legen die Wanderer im Wanderheim Hohe List ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Stephanshof in 66969 Lemberg.

Info

Die Teilnahme an sämtlichen Angeboten ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Organisatoren raten zu festem Schuhwerk, wettertauglicher Kleidung und empfehlen – je nach Tour – Rucksackverpflegung für den kleinen Hunger zwischendurch. Ein Faltblatt mit dem detaillierten Programm gibt es ab sofort in der Tourist Information im Rheinberger, Fröhnstraße 8, im Rathaus oder im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz sowie an vielen weiteren Auslagestellen. Auskunft und Anmeldung unter Telefon 06331/2394321 oder per E-Mail unter tourismus@pirmasens.de. Mehr Infos im Internet.