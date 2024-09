Die Pirminius Wander- und Erlebnistage bieten vom 4. bis 6. Oktober ein Programm, das Teilnehmer einlädt, den Herbst mit allen Sinnen zu genießen, wie die Stadt Pirmasens mitteilt.

Am Freitag, 4. Oktober, führt die Tour „Gemeinsam die Weiher erkunden“ zusammen mit Sabrina Brestel vom Landessportbund Rheinland-Pfalz durch das Gersbachtal. Die Inklusionswanderung startet um 10 Uhr am Naturfreundehaus in Niedersimten und dauert etwa zwei Stunden.

Am Samstag, 5. Oktober, steht Waldbaden auf dem Programm. Die maximal drei Kilometer langen Touren mit Anne und Patrik Zäuner von „Natürlich Waldbaden“ bieten Entspannungsübungen und Naturwahrnehmung. Es gibt drei Schnupperkurse zur Auswahl: um 10 Uhr, um 12.30 Uhr und um 15 Uhr, jeweils ab dem Wanderparkplatz „Platte“ am Adolf-Ludwig-Ring.

Abschlusswanderung zum Rabenfels

Die Abschlusswanderung der Pirminius-Erlebnistage findet am Sonntag, 6. Oktober, statt. Mit den Wanderführern Manfred Wohl und Hans-Peter Arnold geht es über den Graf-Heinrich-Weg zum Rabenfels und weiter zur Burgruine Lemberg. Die acht Kilometer lange Tour startet um 10.30 Uhr am Parkplatz unterhalb der Burg Lemberg.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Die Organisatoren empfehlen festes Schuhwerk und wettertaugliche Kleidung. Ein detailliertes Programm ist in der Touristinformation im Rheinberger sowie im Rathaus und im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 06331 2394321 oder per E-Mail unter tourismus@pirmasens.de und www.pirmasens.de/wandern.