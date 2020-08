Die Pirmasenserin Katja Müller hat auf der Anlage des GC Nahetal das Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft der AK-18-Golferinnen souverän gewonnen.

Zwei Tage nach ihrem unglücklichen Aus beim Jugend-Weltranglistenturnier in Rieschweiler-Mühlbach lag die Topspielerin des Ersten Golfclubs Westpfalz nach der ersten Runde schon mit 73 Schlägen vorne. In Runde zwei am Sonntag verbesserte sie sich gar noch auf 71 Schläge und hatte damit am Ende neun Schläge Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Ihre EGW-Teamkollegin Maxime Holletschek verpasste in Braunfels um einen Schlag die Qualifikation für die DM der AK 16, obwohl sie am zweiten Turniertag mit 70 Schlägen das beste Tagesergebnis spielte.

Die 13-jährige Marie Martin, vor der Saison vom GC Bostalsee zum EGW gewechselt, siegte im Qualifikationsturnier der AK-14-Mädchen im Golfresort Gernsheim mit 78 und 73 Schlägen.