Überm großen Teich spielt die Pirmasenserin Sophie-Charlott Hempel derzeit so gut Golf wie nie zuvor. In der US-College-Saison gelang ihr ein Traumergebnis.

Auf dem Par-72-Kurs des Texas-Ranger-Golf-Clubs in Arlington spielte die in den USA studierende Hempel das beste Turnier ihrer Karriere. Nach drei Runden mit 68, 70 und 69 Schlägen blieb die Zweitliga-Spielerin des Ersten Golfclubs Westpfalz in Rieschweiler-Mühlbach neun unter Par, brach damit sogar den Club-Rekord. Am Schlusstag gelangen ihr gleich sechs Birdies (ein Schlag unter Par). Ihre Jahresbilanz weist jetzt nunmehr sechs Runden auf, die sie unter Par spielte. Zudem erreichte sie sieben Top-10-Platzierungen.

Mit dem Texas-A&M-Commerce-Team verbesserte sie in Arlington zudem den Damen-Club-Mannschaftsrekord um gleich 35 Schläge. Hempel & Co belegen in der College-Runde nun Rang zwei.

Laut Informationen der Deutschen Golf-Liga hält deren Vorstand vorläufig an einer Austragung der vorgesehenen Spieltage in den Ligen ab 15./16. Mai fest. Eine generelle Absage ist nicht geplant. Der Verband will stattdessen flexibel auf die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise und mögliche Einschränkungen reagieren. Das betrifft auch die Zweitliga-Spieltage der Damen vom Hitscherhof, die am 16. Mai beim GC Rheinhessen in die Saison starten sollen.