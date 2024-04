Über 50 Meter Schmetterling hatte sie es schon geschafft, nun qualifizierte sich Elena Baranava vom Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens auch über 50 Meter Brust für die süddeutschen Meisterschaften.

Wie von Trainerin Jessica Weigel erhofft, erfüllte die 14-Jährige beim 29. Weinstraßen-Schwimmwettkampf in Neustadt die zweite Norm für die „Süddeutschen“ vom 3. bis 5. Mai in Ingolstadt. Im Vorlauf über 50 Meter Brust unterbot sie die Quali-Zeit (38,26 Sekunden) mit einer starken 37,35 und zog damit auf der 50-Meter-Bahn ins Brustfinale ein. „Elena ist ein absoluter Wettkampftyp“, betont Trainerin Jessica Weigel. Im Finale toppte sie diese Zeit noch einmal und wurde in 36,99 Sekunden Dritte der offenen Wertung.

Extreme Steigerung

Überraschender war da nur der Einzug ins Finale über 100 Meter Schmetterling. Dadurch beflügelt, verbesserte Elena Baranava ihre Zeit vom Vormittag noch mal um fast sieben Sekunden und belegte mit 1:13,64 Minute Rang zwei im altersklassenübergreifenden Finale als jüngste Starterin hinter Jennifer Vatter (SC Holzland/1:13,13). Eine Goldmedaille über 200 m Brust im Jahrgang 2010 rundete das gelungene Wochenende ab.

Erste Jahrgangsplätze erreichten vom Blau-Weiß-Team Emilie Seither (Jahrgang 2009, 100 m Rücken) und Stella Dubois (Jahrgang 2011, 50 m Brust, 100 m Schmetterling).