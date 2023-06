Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alena Bimber vom Kegel-Bundesligisten ESV Pirmasens hat mit dem deutschen Frauen-Nationalteam das Endspiel um die Weltmeisterschaft erreicht. Die Auswahl des Deutschen Kegler-Bunds Classic setzte sich in ihrem Halbfinale im polnischen Tarnowo-Podgorne gegen Titelverteidiger Kroatien mit 5:3 Punkten (3733:3648 Kegel) durch. Endspielgegner ist am Samstag ab 14 Uhr Tschechien, das sich am Freitagabend im anderen Halbfinale gegen Serbien mit 6:2 (3663:3612) durchsetzte.

Man konnte von einem vorweggenommenen Finale sprechen, in das die Kroatinnen als leichte Favoritinnen auf die Bahnen gingen. Einige Positionsumstellungen waren die Grundlage für den Sieg. So wurde für Celine