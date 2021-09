Große Ehre für Alena Bimber: Die Winzlerin wird in diesem Jahr an gleich zwei Kegel-Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Deutsche Kegler-Bund Classic nominierte die 23-Jährige vom ESV Pirmasens, die bei der U23-WM in Slowenien drei Medaillen gewonnen hatte, nun auch für die Frauen-Team-WM im polnischen Tarnowo Podgorne. „Alena ist aufgrund ihrer Leistungen dabei“, sagte Bundestrainerin Sandra Hirsch am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Bimber hatte nach eigenen Worten „überhaupt nicht mit der Nominierung gerechnet.“ Zuletzt glänzte sie auch in der Frauen-Bundesliga mit zwei Resultaten über 600 Kegel. WM-Auftaktgegner des deutschen Nationalteams wird am Dienstag, 26. Oktober, Frankreich sein. Tags darauf steht das zweite Gruppenspiel gegen Serbien an. Aus jeder der vier Gruppen erreichen die beiden Erstplatzierten das Viertelfinale am 28. Oktober.