Der Kegelsport-Weltverband NBC lässt die U23-Weltmeisterschaften 2020 wegen der Corona-Krise nicht ausfallen, sondern hat sie verlegt. Nun soll vom 7. bis 12. November im polnischen Tarnowo Podgorne gespielt werden. Damit kann Alena Bimber vom Bundesligisten ESV Pirmasens auf ihre fünfte WM-Teilnahme (bisher sieben Medaillen) hoffen. Herbert Striehl sprach mit der 22-jährigen Winzlerin, die in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau studiert.

Hallo Frau Bimber, wie geht es Ihnen und ihrer „kegelverrückten“ Familie in der Corona-Krise?

Meine Schwester Alisa und meine Mutter Petra sind wohlauf, doch fehlt uns allen das Kegeln. Schade, dass es so gekommen ist und man immer noch in vielen Dingen im Unklaren ist.

Wie finden Sie die Entscheidung, die U23-Weltmeisterschaften vom Mai in den November zu verlegen?

Eine vernünftige Entscheidung. Ich hatte schon meine Bedenken, dass die Wettbewerbe ganz ausfallen würden.

Macht es einen Unterschied, ob die WM am Anfang einer Saison, oder am Ende gespielt wird?

Für mich ist das ein wesentlicher Unterschied. Schade, solch ein Event ist eigentlich ein wundervoller Saisonabschluss. Jetzt ist alles anders, die Probleme sind ganz unterschiedlich gelagert. Ursprünglich wäre der Ablauf in einem gewohnten Rhythmus, den ich schon mehrmals erlebt habe. Außerdem kann die WM einen Einfluss auf mein Spiel im anschließenden Bundesliga-Sportbetrieb nehmen, denn nach solch einem Event ist man schon geschafft. Der Druck fällt von einem ab, da sehe ich Probleme, mich für die weitere Runde zu motivieren.

Können Sie etwas Positives aus der Verlegung ziehen? Bestimmt wird es in dieser Zeit nicht so heiß und drückend in der Halle sein ...

Muss man abwarten. Auch das Gegenteil kann eintreten. Große Hallen sind nicht immer leicht beheizbar, dann besteht die Gefahr, dass unangenehme Temperaturen nach unten herrschen.

Haben die Trainer des Deutschen Kegler-Bunds Classic schon einen neuen Plan für die WM-Vorbereitung erstellt?

Mir ist noch nichts bekannt, ich lasse alles auf mich zukommen.

Reicht Ihnen die Zeit der Vorbereitung und können Sie den neuen Termin mit Ihrem Studium vereinbaren?

Ich denke schon. Vom Studium her ist das sogar ein Vorteil, da die WM auf den Semesteranfang fällt und ich so eher fehlen kann.

Apropos Studium: Können Sie das im Moment überhaupt durchziehen?

Den Umständen entsprechend relativ gut. Vorlesungen finden nur online statt, so muss vieles im Selbststudium angeeignet werden. Interview: Herbert Striehl