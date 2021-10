Das deutsche Frauen-Nationalteam mit der Pirmasenserin Alena Bimber hat am Donnerstag bei der Kegel-Weltmeisterschaft im polnischen Tarnowo-Podgorne sein Viertelfinalspiel gegen Slowenien mit 7:1 Punkten (3675:3533 Kegel) gewonnen. Bimber bezwang Tina Mrzljak ganz knapp mit 2,5:1,5 Sätzen (600:601 Kegel) und holte so auch in ihrem dritten WM-Einsatz einen Teampunkt.