Open aus der Konserve gibt es derzeit als Ersatz für die Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera ins Pirmasenser Walhalla-Kino. Die Met ist Corona-bedingt geschlossen, wie so viele andere Opern-Häuser auch.

Und so ist am Sonntag, 9. August, ab 17 Uhr im „Met Sommer-Opernfestival“ Richard Wagners „Parsifal“ in einer Aufzeichnung vom 2. März 2013 zu sehen. Mitwirkende dieser Inszenierung von Francois Girard sind unter anderem Jonas Kaufmann als Parsifal, Katarina Dalayman (Kundry), Peter Mattei (Amfortas), Evgeny Nikitin (Klingsor) und René Pape als Gurnemanz. Dirigent des Abends war Daniele Gatti.

Die New Yorker Metropolitan Opera hat – Corona zum Trotz – mittlerweile schon einen Spielplan für die Saison 2020/21 erstellt, ob dieser angesichts der Corona-Pandemie aber auch auf die Bühne und damit zum Teil auch live in das Pirmasenser Walhalla gebracht werden kann, ist fraglich.

Infos

Fortgesetzt wird die Reihe der Opern-Aufzeichnungen wie folgt:

23. August: Puccinis „La Bohéme“ mit Angela Gheorghiu und Ramon Vargas.

6. September: Verdis „La Traviata“ mit Diana Damrau und Juan Diego Florez.