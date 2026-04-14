Auch in diesem Monat pendelt auf Initiative des Seniorenbüros an einem Nachmittag ein Minivan von der Bushaltestelle Waldfriedhof zum Eingang am Haseneck. Am Donnerstag, 30. April, ist um 14 Uhr Abfahrt am Haupteingang zum Waldfriedhof. Die Rückfahrten ab Haltestelle Haseneck sind für 15 und 15.30 Uhr geplant. Wer das Gratis-Angebot nutzen möchten, soll sich laus Stadtverwaltung bis Montag, 27. April, unter der Telefonnummer 06331 78280 im Seniorenbüro melden.