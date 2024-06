Seit April gibt es den Outdoor-Guide für die ganze Pfalz, einen neuen Reiseführer „für alle, die draußen am glücklichsten sind“ – so lautet das Versprechen auf dem Cover.

Nach mittlerweile vier Veröffentlichungen im Dumont-Mair Verlag hat der Pirmasenser Thomas Diehl, der in der Region für seine Wandertipps bekannte Macher des Wanderportal-Pfalz, nun auch den neuen Outdoor-Führer „Für die Pfalz“ von Marco Polo verfasst. Und wer könnte das auch besser als er? Diehl ist in der Pfalz geboren, hier aufgewachsen und bis heute immer noch am liebsten draußen unterwegs.

Herausgekommen ist ein Buch für alle, die die Pfalz entdecken oder noch besser kennenlernen möchten: In der neuen Buchreihe „Outdoor-Guide“, dem ersten Reiseführer für draußen, gibt's die besten Tipps für Urlaubs- und Erholungstage in unserer abwechslungsreichen Pfälzer Landschaft. Von mild bis wild: Wandern, Radeln, Paddeln, Baden und Citywalks. Diehl beschreibt und bebildert entspannte Auszeiten, abwechslungsreiche Ausflüge oder imposante Ausblicke. Gegliedert ist das Buch in Aktivitäten zu Fuß, mit dem Fahrrad, am und im Wasser, Fun und Action, Naturerlebnis und Wintersport. Der Leser findet jede Menge Anregungen für einen Aufenthalt in der Pfalz.

Wissenswertes über Land und Leute

Die Tipps decken alle Tourismusregionen der Pfalz und des Pfälzerwaldes ab: Weinstraße, Rheinebene, die Westpfalz und auch das Nordpfälzer Bergland. Das Charakteristische der Regionen ist im Buch verteilt auf 30 doppelseitige Berichte, die sogenannten „Highlights“ und 125 Beschreibungen. „Mehr Erleben in der Pfalz“ lautet das Motto und dazu gibt es beispielsweise auch Anregungen für einen fünftägigen erlebnisreichen Kurzurlaub. In den Info-Kapiteln erfährt man darüber hinaus Wissenswertes über Landschaft und Leute, Tiere und Pflanzen, Klima und Wetter sowie vieles über pfälzische Spezialitäten, Logis und Feste, über das Hinkommen und über das dort Unterwegs-sein.

Info

Der neue Pfalz Outdoor-Guide umfasst 232 Seiten, 260 Fotos, 30 Touren-Skizzen, alle Touren sind auch als GPX-Download verfügbar. (ISBN 978-3-575-01925-7)

Zuvor bereits im Dumont-Reiseverlag von Thomas Diehl erschienen: Eskapaden in der Pfalz, Eskapaden im Elsass, Radelzeit Pfalz und Wanderzeit Pfalz.