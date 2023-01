Die Pirmasenser haben fleißig Energie gespart und beim Gas sogar die Vorgabe des Bundeswirtschaftsministerium erfüllen können. 21 Prozent weniger Gas haben die Stadtwerke im vergangenen Jahr verkauft, wie Kati Miersch, Sprecherin der Stadtwerke, auf Anfrage mitteilte. Miersch schränkte jedoch ein, dass dies vielleicht weniger auf kühlere Raumtemperaturen als die milde Witterung im Vergleich zu 2021 zurückzuführen sein könnte. „Alleine aus diesem Grund wurde schon weniger Energie verbraucht“, so Miersch. Der spärliche Sparwillen ist beim Blick auf den Strom zu sehen. Hier fällt die Einsparung mit drei Prozent deutlich geringer aus. Bei der Fernwärme wurde nur eine Reduktion um elf Prozent festgestellt.

Ein Problem haben die Stadtwerke mit den Ablesedaten. Hier liegen erst von rund 93 Prozent aller Kunden die Daten vor. Viele Kunden lesen die Zählerstände lieber zum Jahresende selbst ab, um exakt den Wert zu melden, der am 31. Dezember zum alten Gas- und Stromtarif abgerechnet wird. Die Stadtwerke versprechen zwar, den Verbrauch bei einer früheren Meldung genau hochzurechnen. Die Kunden gehen aber lieber auf Nummer sicher und machen es selbst. Offenbar haben jedoch viele vergessen, dass es längst so weit ist und alles gemeldet sein muss. „Selbst abgelesene Zählerstände nehmen wir noch bis Ende dieser Woche entgegen“, mahnt Miersch zur Eile. Die letzten Zählerstände werden über das Wochenende vom 7. und 8. Januar dann verbucht. Anfang nächster Woche beginnen schließlich die Hochrechnungen und Schätzungen der nicht gemeldeten Zählerstände. Im Klartext: Wer dann noch nicht gemeldet hat, erhält aufgrund einer Schätzung und Hochrechnung die Jahresrechnung.

Die Jahresrechnungen selbst werden zum größten Teil Ende Januar verschickt und am 16. Februar fällig, was Nachzahlungen und Erstattungen betrifft. Bis zur ersten Februarhälfte dürfte schließlich der Rest der Rechnungen geschrieben sein. Dies seien wenige hundert Exemplare, die vor dem Versand noch mal geprüft werden müssten, weil der Verbrauch oder Rechnungsbetrag unplausibel erscheint. Diese Rechnungen sind am 6. März fällig.