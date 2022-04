Ein südwestpfälzischer Bauunternehmer wurde wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafen von einem Jahr verurteilt. Das Urteil fiel im September, ist aber erst jetzt rechtskräftig geworden, wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Freitag mitgeteilt hat. Die Strafe gegen den 58-Jährigen aus dem Raum Pirmasens wurde dabei zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah es den Angaben zufolge als erwiesen an, dass er als Verantwortlicher eines Baubetriebes in den Jahren 2012 bis 2015 mehr als 20 Arbeitnehmer schwarz beschäftigte und dadurch ein Steuer- und Sozialversicherungsschaden in Höhe von mehr als 400.000 Euro verursachte. Neben der Begleichung des Schadens verhängte das Amtsgericht Kaiserslautern eine zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 19.950 Euro an den Unternehmer. Ein Unternehmer aus Frankfurt wurde in dem Zusammenhang ebenfalls verurteilt: zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Zur Verschleierung der Beschäftigungsverhältnisse und der Schwarzlohnzahlungen an ihre Arbeitnehmer verschafften sich beide Unternehmer laut Zoll fingierte Belege von teilweise erfundenen Betrieben und verbuchten diese unerlaubt in ihren Bilanzen. Den fingierten Rechnungen lag zu keinem Zeitpunkt eine Bauleistung zugrunde. Sie dienten lediglich dazu, verdeckt Gelder aus dem Unternehmen zu ziehen und an die Schwarzarbeiter auszuzahlen. Den Unternehmern kamen die Ermittler durch großangelegte Ermittlungskomplexe im Baugewerbe auf die Schliche. Bereits 2018 erfolgte eine bundesweit angelegte Durchsuchungsmaßnahme von 61 Objekten.