Die Pirmasenser Boulespieler Max Hartmann (29), Klaus Käbel (59) und Karl Müller (64) haben sich für die deutsche Meisterschaft am Wochenende in Bad Pyrmont qualifiziert. Dort treten sie in der Disziplin Triplette an.

„Das ist das erste Mal, dass sie sich für eine DM qualifizieren konnten. Da hat sich schlicht das intensive Training der zurückliegenden Monate ausgezahlt“, war Martin Käbel,