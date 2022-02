Dass die Tierschutzorganisation Peta das bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angesiedelte Veterinäramt in einem Ranking der „schlechtesten deutschen Veterinärbehörden“ führt, stößt auf Widerspruch. Birgit Oster, die zweite Vorsitzende des Pirmasenser Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt, sagt: „Schade, dass Peta eine solche Bewertung an einem Fall ausmacht und damit jahrelang gute Arbeit in ein völlig falsches Licht stellt.“ Das Tierheim in Pirmasens arbeitet seit vielen Jahren auf „sehr vertrauensvoller Basis“ mit den Amtsveterinären zusammen. Oster: „Wir schätzen die gute Arbeit, die im Sinn der Tiere geleistet wird. Wir erhalten übrigens von den Bürgern immer wieder sehr positive Rückmeldungen, dass das Amt sehr schnell und angemessen reagiert.“ Bei ihrer Arbeit müssten sich die Tierärzte aber eben auch an einen gesetzlichen Rahmen halten und könnten nicht nach Gefühlslage entscheiden. Gute Arbeit so schlecht zu reden, sei von Peta schlicht unseriös und nicht im Sinne des Tierschutzes.