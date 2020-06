Die Pirmasenser Tafel kehrt ab 16. Juni zu einem eingeschränkten Normalbetrieb unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln zurück. Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt jeweils dienstags und donnerstags in den Räumen auf dem Kirchberg. Das hat Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann mitgeteilt. Mit Beginn der Corona-Pandemie musste der gemeinnützige Verein seinen Betrieb vorübergehend einstellen, da die angestammten Helfer überwiegend zur Risikogruppe gehören. Um die Lücke zu schließen, trommelten Hanna-Sophie Neu und Florian Bilic eine schlagkräftige Truppe um junge Ehrenamtlern zusammen. Kurzerhand sprang das Team in die Bresche. Seit Ende März wurden wöchentlich für Bedürftige rund 200 Tüten mit Grundnahrungsmitteln sowie Obst und Gemüse gepackt und in drei Stadtquartieren verteilt. Die Verwaltung steuerte über die Initiative „PS: hilft!“ Mitarbeiter des Seniorenbüros bei, stellte den rollenden Glücksbringern kurzfristig Schulhöfe für die dezentrale Lebensmittelausgabe bei und spendierte mehr als 500 Mund-Nasen-Bedeckungen für die Tafel-Kunden.

Beispiel gelebter Solidarität

„Wir durften in den zurückliegenden Monaten eine Welle der Hilfsbereitschaft innerhalb unserer Stadtgesellschaft erleben, auf die wir stolz sein können“, sagen Oberbürgermeister Markus Zwick und Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann. Die Pirmasenser hätten die Tafel und deren Kunden nicht im Stich gelassen. Der Zusammenhalt und das segensreiche Wirken seien ein herausragendes Beispiel gelebter Solidarität in unserer Heimatstadt.

Und so geht es bei der Tafel weiter: In der Fronleichnamswoche bleibt die Einrichtung geschlossen. Ab 16. Juni wagen die Macher eine maßvolle Rückkehr zum Regelbetrieb. Das bedeutet, jeweils dienstags und donnerstags ist die Ausgabe in der Werner-Egk-Straße 3 auf dem Kirchberg von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet. Aus Gründen des Infektionsschutzes erfolgt die Abgabe der Lebensmittel bis auf Weiteres in vorkonfektionierten Tüten. Kunden werden aus organisatorischen Gründen dringend gebeten, ausschließlich an den auf ihren Ausweisen aufgedruckten Ausgabetagen die Tafel zu besuchen. Nach Angaben von Gerhard Herrmann sind ab sofort wieder Neuanmeldungen sowie die Verlängerung der Bezugsscheine möglich.