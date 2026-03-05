Wie das Skilanglauf-Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Schwarzwald trotz des frühlingshaften Wetters ausgetragen werden konnte.

Zwei U16-Teams des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums hatten sich für das Skilanglauf-Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Ein großes Erlebnis für die jungen Sportler, doch es stand auf der Kippe. Das frühlingshafte Wetter seit den letzten Februartagen ließ den Schnee auf der Loipe im Schwarzwald schmelzen. „Ich habe mit einer Absage gerechnet“, erzählt Sportlehrer Steffen Stark, am Kant der Macher der florierenden Skilanglauf-AG.

Die zwei Kant-Teams: (stehend von links) Lehrer Steffen Stark, Noah Christ, Lehrerin Laura Hallauer, Lutz Petry, Emil Kölsch, Nils Frank, Ole Haubert, Nele Haubert, (kniend) Emilia Becker, Mariella Busch, Romy Wüst, Amelie Wirth, Finn Ziegler, Lilli Knerr, Mara Bauer und Joshua Flory. Foto: Kant/oho

Nun, in Schonach, dem ursprünglichen Austragungsort, ging tatsächlich nichts mehr. Kurzerhand verlegten die Organisatoren die Wettbewerbe ins zwölf Kilometer von Schonach entfernte Biathlonzentrum von Schönwald. Stark: „Dort liegt die Loipe im Wald, ist damit geschützter als in Schonach. Sie haben dort den Schnee regelrecht zusammengetragen. Die Strecke war zwar etwas kürzer und sehr schmal, aber super präpariert. Und das alles bei Kaiserwetter.“

Kein Technik-Parcours

Der geplante Technik-Parcours entfiel zwar unter diesen Voraussetzungen, doch an seine Stelle trat am Dienstag, dem ersten Wettkampftag des Bundesfinals, ein 1,5 Kilometer langer Einzel-Sprint. Die besten fünf Läufer jeder Schule kamen in die Wertung. Bei den Pirmasenser U16-Mädchen waren dies Amelie Wirth (4:10,1 Minuten), Emilia Becker (4:40,0), Romy Wüst ( 4:52,8), Lilli Knerr ( 5:19,9) und Mariella Busch (5:21,3). Bei den Jungs liefen Ole Haubert (4:20,5), Finn Ziegler (4:20,7), Lutz Petry (4:22,0), Joshua Flory (4:37,4) und Noah Christ (4:45,0) die fünf besten Zeiten in ihrem Team. Die Mädchen lagen nach dem ersten Tag auf Rang 16 unter 22 Schulen, die Jungs belegten Platz 14 unter 21 Schulen.

Im Ziel umarmt Emilia Becker (li.) die erschöpfte Lilli Knerr. Foto: Kant/oho

Am Mittwoch folgten die 3x2,3-Kilometer-Staffeln. Bei den Mädchen fing es sehr gut an für Pirmasens. Startläuferin Amelie Wirth, kürzlich auch bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften des Skiverbands am Start, war im klassischen Stil schnell unterwegs und übergab als Zehnte an Emilia Becker. Romy Wüst war die Dritte im Bunde. Letztlich blieb es beim 16. Gesamtplatz für die Kant-Mädels.

Bindung gebrochen

Die Jungen-Staffel hatte großes Pech. Bei Startläufer Ole Haubert brach die Bindung. „Es dauerte etwa drei Minuten, bis Ersatz da war“, berichtet Lehrer Stark. So kam die zweite Kant-Staffel mit Nils Frank, Joshua Flory und Noah Christ anstelle der ersten in die Wertung. Das Kant-Team fiel im Gesamtklassement um zwei Plätze zurück. Damit landeten sowohl die Jungs als auch die Mädchen auf Rang 16 und damit in dem Bereich, der zu erwarten war. Stark: „Die ersten zwölf oder 13 Plätze sind ja praktisch schon an die Eliteschulen des Sports vergeben. Für uns geht es um die Plätze dahinter.“