Jetzt ist es beschlossen: Die ehemalige Kaufhalle in der Innenstadt von Pirmasens wird abgerissen. Der Stadtrat hat am Montag die Weichen gestellt. Während sich die SPD ihrer Stimmen enthielt und die Fraktion Linke-Partei gegen den Abriss des seit längerem leerstehenden Warenhauses stimmte, waren alle anderen Ratsmitglieder dafür. Der „Rückbau“, wie es im Amtsdeutsch heißt, kostet 791.600 Euro. Auf dem Areal wollen Entwickler eine „Schuhstadt“ verwirklichen. Im Stadtrat gab es jedoch erhebliche Zweifel an der Umsetzung dieses Projekts.

Die RHEINPFALZ konnte kürzlich noch einmal einen Blick in die Kaufhalle werfen. Die Bilderstrecke findet sich hier.