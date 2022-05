Pirmasens bekommt eine besondere Art der Städtepartnerschaft mit einer Kommune aus der Ukraine. Das ist zumindest der Willen der oppositionellen SPD-Fraktion im Stadtrat. Fraktionssprecher Sebastian Tilly hat einen Antrag eingebracht, über den der Stadtrat kommenden Montag diskutieren wird. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, kurzfristig die Möglichkeiten einer nicht formalisierten Solidaritätspartnerschaft mit einer Kommune in der Ukraine zu prüfen und umzusetzen. Der Sprecher der Sozialdemokraten verweist darauf, dass es vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und des damit einhergehenden Leides der Menschen sowie Bedrohung der demokratischen Institutionen auf allen Ebenen erforderlich sei, dass auch Kommunen in Deutschland ihren Beitrag zur Erhaltung des Selbstbestimmungsrechts des Ukrainischen Volkes leisten. Es biete sich aus Sicht der SPD an, Unterstützung im Rahmen einer partnerschaftlichen Verbindung zu leisten. Die SPD-Stadtratsfraktion ist der Auffassung, dass Pirmasens mit einer solchen Partnerschaft bereits begonnene Initiativen der Hilfestellung, gestärkt werden können. Es gehe nicht darum einen Gegenpol zur Städtepartnerschaft mit dem französischen Poissy zu entwickeln. Vielmehr sei es wichtig im Rahmen, einer nicht formalisierten Solidaritätspartnerschaft Hilfe und Unterstützung bei der Aufrechterhaltung demokratischer Strukturen auf der untersten staatlichen Organisationsebene zu leisten.