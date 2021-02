Die Pirmasenser Sozialdemokraten erinnern an ihr erstes Treffen nach dem Zweiten Weltkrieg, genau vor 75 Jahren. Die Jubiläumsfeier fällt zwar aus, aber die SPD erinnert an „viele mutige Männer und Frauen, die sich für die Sozialdemokratie eingesetzt haben“

„Das politische Leben erwacht.“ Unter diesem Titel berief die Pirmasenser SPD am 3. Februar 1946 nach 13 Jahren der Unterdrückung durch die Nazis ihre erste freie politische Versammlung ein. Für viele Pirmasenser sei das ein sehr bewegender Moment gewesen, schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Endlich habe man keine Verfolgung und Repressalien mehr befürchten müssen . 400 Menschen seien damals erschienen, in vieler Augen seien Tränen der Rührung zu sehene gewesen.

„Solche Ereignisse, die sich nur wenige Generationen früher hier in Pirmasens abspielten, sollen nicht in Vergessenheit geraten“, betont die Pirmasenser SPD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner. Auch dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat ist die Aufarbeitung der Geschichte der Pirmasenser Sozialdemokratie ein Anliegen. „Dieses historische erste Treffen einer demokratischen Partei nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigt wie wichtig den Menschen nach den Erfahrungen des Krieges, ein demokratisches Miteinander ist.“ Tilly nimmt das zum Anlass daran zu erinnern, dass „Demokratie nichts Selbstverständliches ist, sondern, dass wir alle jeden Tag uns dafür einsetzen müssen“. Die SPD hatte hierzu ursprünglich eine Gedenkveranstaltung in ihren neuen Räumen in der Alleestraße 58 geplant, die nun wegen Corona nicht stattfinden kann.

Eine kleine Arbeitsgruppe des SPD-Vorstands um Stadtratsmitglied Bastian Welker und Manfred Menzel hat sich zur Aufgabe gemacht, wichtige Daten und historische Ereignisse der hiesigen SPD aufzuarbeiten, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu eröffnen sich über frühere bedeutsame Ereignisse zu informieren. „Aus der Stadtgeschichte der Pirmasenser SPD lässt sich viel lernen. Es gab viele Persönlichkeiten, mutige Männer und Frauen, die sich für die Sozial-Demokratie eingesetzt haben. Es wird deutlich, dass die Demokratie, mit ihren Freiheitsrechten wie wir sie heute kennen, kein Selbstläufer ist.“ Ehrenamtliches politisches Handeln gerade auf der kommunalen Ebene, sei ein wichtiger Baustein zum Erhalt des demokratischen Gemeinwesens, so Welker.

Die Pirmasenser SPD will sich laut der Mitteilung verstärkt, der Aufarbeitung widmen. Interessierte Bürger könnten sich daran beteiligen. Kontakt zur SPD gibt es per Mail an stadtverband@pirmasens-spd.de oder unter Telefon 06331/7258837.