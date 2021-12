Das Interesse an einem Pirmasenser Schoko-Oberbürgermeister hielt sich in Grenzen. Für den Schoko-Zwickolaus wurden nur fünf Gebote abgegeben. Aber immerhin war eines davon vierstellig. Oberbürgermeister Markus Zwick verwandelte sich bei der Lichterfahrt des THW kürzlich mit einem roten Mantel in den „Zwickolaus“. Die Pirmasenser Schokoladenfabrik Wawi nahm das zum Anlass, um einen Schoko-Zwickolaus zu kreieren. Die Figur ist mit 65 Zentimeter zwar deutlich kleiner als der leibhaftige Zwickolaus, aber hat immerhin ein Gewicht von 3,5 Kilogramm. Das Startgebot lag bei 50 Euro und wurde trotz der Handvoll Gebote um ein vielfaches übertroffen. Mit 1000 Euro hat die Firma Robusta das höchste Angebot abgegeben. Der Erlös kommt der Pirmasenser Kindertafel zugute.