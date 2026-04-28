Die Interessensgemeinschaft (IG) Schiffmsodellbau Pirmasens wird 50 Jahre alt. Deshalb findet eine Jubiläumsausstellung in der Wasgauhalle auf dem Messegelände statt.

Da man nur einmal 50 Jahre alt wird, wollen die Pirmasenser Schiffsmodellbauer schon vor dem traditionellen Schaufahren am Eisweiher im August groß feiern: mit einer Jubiläumsausstellung in der Wasgauhalle auf dem Pirmasenser Messegelände. „Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, zeigen wir unsere außergewöhnliche Welt des Schiffs- und Funktionsmodellbaus. Wir haben detailgetreue Modelle in unterschiedlichen Maßstäben – von klassischen Segel- und Motorschiffen bis hin zu modernen und historischen Vorbildern“, sagt Volker Zimmermann, seit zehn Jahren Vorsitzender der IG Schiffsmodellbau. Neben statischen Modellen präsentiert die IG Schiffsmodellbau auch Funktionsmodelle, bei denen Technik und Bewegung im Mittelpunkt stehen. „Hier lässt sich eindrucksvoll zeigen, was mit Präzision, Kreativität und Leidenschaft möglich ist“, ergänzt Zimmermann.

Ein Wasserbecken mache es möglich, dass die Modelle nicht nur in Augenschein genommen werden, sondern auch ausprobiert werden können. Besonderer Höhepunkt ist nach Angaben des Vorsitzenden der Lkw-Parcours, auf dem Fahrer ferngesteuerter Trucks ihr Können unter Beweis stellen können. Das sei „nicht nur für Technikfans ein echter Hingucker“, sondern auch „für Kinder und Familien ein spannendes Erlebnis“, ist Zimmermann überzeugt.

Hoffen auf 2000 bis 3000 Besucher

Zur Ausstellung eingeladen sind 48 befreundete Vereine, darunter eine Abordnung des AMF Poissy. „Auf unsere französischen Freunde freuen wir uns ganz besonders, denn in diesem Jahr feiern wir gleichzeitig auch 35 Jahre Freundschaft zum Modellbauverein unserer Partnerstadt“, sagt Zimmermann. Die Jubiläumsausstellung des 110 Mitglieder starken Vereins richtet sich an Interessierte, aktive Modellbauer und Vereine, Technikbegeisterte sowie an alle, die ein außergewöhnliches Hobby entdecken möchten.

In eher kleinem Kreis geht’s am Samstagabend weiter: mit einem Gala-Abend für geladene Gäste. Laudator ist der frühere Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis. „Dass er die Laudatio übernimmt, ist für uns etwas ganz Besonderes – weil es nicht selbstverständlich ist. Es zeigt, dass er unserem Verein sehr verbunden ist“, freut sich Zimmermann. Für das Jubiläum haben der Vereinsvorstand und seine Mitstreiter außerdem eine Festschrift verfasst, die am Wochenende gegen eine Spende erhältlich ist. An Pirmasenser Schulen seien zudem Freikarten für Kinder verteilt worden, die bei ihrem Besuch in der Wasgauhalle vielleicht ein neues Hobby für sich entdecken. „Je nach Wetterlage hoffen wir, dass wir am kommenden Wochenende so zwischen 2000 und 3000 Besucher bei uns in der Wasgauhalle begrüßen können.“