Eine ganze Branche hat Angst um ihre Zukunft: Schausteller, Zirkusleute, Puppenspieler, Marktleute, Messebauer und viele mehr sind am Mittwoch aus ganz Deutschland zu einer Sternfahrt nach Berlin aufgebrochen, um in der Bundeshauptstadt auf ihre Nöte aufmerksam zu machen. Aus Pirmasens sind die Familien Bär, Saalfrank, Alessandri und Christ mit von der Partie, zu denen sich auf dem Messplatz auch die Neunkirchener Familie Peli gesellte. „Wir wollen keine Almosen, wir fordern nur, dass auch wir arbeiten dürfen wie die anderen“, fasste Reiner Bär, der üblicherweise Schaumwaffeln, Mandeln, Magenbrot und ähnliches verkauft, zusammen, was den Unternehmern auf den Nägeln brennt. „In jedem Beruf gibt es Lockerungen, bei uns nicht, das wollen wir jetzt mal öffentlich machen.“ Auf der Fahrt in die Hauptstadt wollen sich die Schausteller unterwegs zu immer größeren Gruppen zusammenschließen, ehe man mit Polizeibegleitung durchs Brandenburger Tor fährt und um 13 Uhr eine Kundgebung des Schaustellerverbandes stattfindet.