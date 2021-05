Sam Rau, das 17-jährige Taekwondo-Talent aus Pirmasens-Winzeln, wird künftig in Saarbrücken am Olympia-Stützpunkt trainieren.

Auslöser für diese Entscheidung war eine Videokonferenz von Bundestrainer Marco Scheiterbauer mit dem Talentteam der Deutschen Taekwondo-Union (DTU), dem Rau angehört. Ziel war es, die Trainingssituation der Talente auch in Corona-Zeiten zu verbessern.

Keine Halle in Mainz

„Wir waren mit der derzeitigen Trainingssituation nicht zufrieden und haben das auch so darstellen können“, informiert Martin Rau, der Vater von Sam. Sportler, die einem Landeskader oder dem DTU-Talentteam angehören, dürfen zwar grundsätzlich auch während der Pandemie Hallentraining machen, aber der rheinland-pfälzische Landestrainer Giuseppe Gagliano kann momentan in Mainz kein Training anbieten, da dort alle Hallen geschlossen sind. So kam es auch zu dem Angebot, dass der Dan-Träger aus Pirmasens künftig in Saarbrücken am Olympia-Stützpunkt trainieren kann.

Weg von Tiger Academy

Voraussetzung dafür waren allerdings der Wechsel von der Pirmasenser Tiger Academy zum Saarbrücker Taekwondo-Verein des saarländischen Landestrainers (und Disziplin-Bundestrainers) Axel Müller und der damit verbundene Wechsel zum Landesverband Saar. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sich mir diese Möglichkeit eröffnet hat“, sagt Sam Rau, der auch weiterhin gelegentlich in Luxemburg beim Taekwondo-Club Grevenmacher trainieren möchte. Das nächste Ziel für die Mitglieder des DTU-Talentteams sind die deutschen Meisterschaften am 26. Juni in Halle an der Saale.