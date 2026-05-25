Der Pirmasenser Raphael Brunner hat beim 46. LCO-Sportfest in Edenkoben den 5000-Meter-Lauf gewonnen und ist damit Ü35-Pfalzmeister.

Der 37-Jährige vom Endurance-Team des FK Pirmasens lief auf der blauen Bahn im Weinstraßenstadion in 16:25 Minuten über die Ziellinie. Der Fitnesstrainer hatte damit mehr als eine Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Arnold Leidner vom 1. FC Kaiserslautern (17:36). Gesamtdritter und Ü50-Pfalzmeister wurde der Hauensteiner Marko Martin in 18:11 Minuten. Waldemar Eisnach als Ü45-Pfalzmeister (19:15) und Dirk Eichberger als Ü50-Vize-Pfalzmeister (19:27), beide vom FC Erlenbach, blieben ebenfalls unter 20 Minuten.

Jürgen Plaum vom TV Hinterweidenthal, Jahrgang 1953, wurde Pfalzmeister der Über-70-Jährigen im 800-Meter-Lauf. Der Wahl-Dahner benötigte 2:59 Minuten für die zwei Stadionrunden.