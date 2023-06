„Auf die Plätze, fertig, los!“ ist die offene Gästeführung am Samstag, 1. Juli, betitelt. Im Mittelpunkt stehen die Pirmasenser Stadtplätze und ihre Geschichte(n).

An diesem Nachmittag nimmt Gästeführerin Helga Knerr die Teilnehmer mit auf eine Tour, die vom Schloßplatz über Exe zum Dr.-Robert-Schelp-Platz und dem Joseph-Krekeler-Platz bis zur Esplanade vor dem Hauptbahnhof führt.

An kaum einem anderen Ort wird die wechselvolle Geschichte der Stadt sichtbarer als an den zahlreichen Plätzen, sowohl was die historischen Ereignisse als auch die baulichen Veränderungen betreffen. Die Historie der Plätze erzählt die Geschichte von Pirmasens und seiner Bewohner, von den Anfängen der Horebstadt bis in die Gegenwart.

Bereits Ludwig IX. soll sich bei seinen ersten Besuchen von den freien Flächen angezogen gefühlt haben, die viel Raum zum Exerzieren seiner Soldaten boten. Umgesetzt fand sich dieses Vorhaben in dem ursprünglich viel größeren Exerzierplatz und auf dem Gelände Husterhöhe. Später nahm er das Jagdschloss seines Großvaters zur Residenz und gründete die Stadt Pirmasens. Noch heute ist das bereits 1805 versteigerte und abgebrochene Schloss Namensgeber des Schloßplatzes.

Info



Die offene Stadtführung zu den Pirmasenser Platzgeschichte(n) beginnt am Samstag, 1. Juli, um 14.30 Uhr am Stadtmuseum Altes Rathaus, Hauptstraße 26. Kosten für die Führung: Fünf Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Dauer: Etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auskunft beim Stadtarchiv unter der Telefonnummer 06331 842299.