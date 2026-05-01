Beim FK Pirmasens legen einige Spieler an einem Wochenende Doppelschichten in Ober- und Verbandsliga ein. Die Teams sind eng miteinander verbunden.

Noah Stilb beispielsweise wurde am vergangenen Samstag in der Partie des FKP-Oberliga-Teams bei Hertha Wiesbach Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt und war tags darauf 90 Minuten für den FKP II in der Verbandsliga beim 2:2 gegen den SV Steinwenden am Ball, erzielte dabei auch ein Tor. Auch Till Decker hatte ein Doppelprogramm. Er spielte 67 Minuten in Wiesbach und dann noch mal 45 Minuten gegen Steinwenden. „Das ist schon eine enorme Belastung für die Spieler“, weiß der Trainer des Verbandsliga-Teams, Jens Mayer und fügt hinzu: „Ich habe einen guten Kontakt zu den Spielern der ersten Mannschaft. Da kommt auch die Leistung bei den Einsätzen in der Zweiten. Sie hauen sich voll rein.“

Sonntag: Schwieriges FKP II-Spiel in Bad Kreuznach

Generell seien die beiden Mannschaften, die U23 und das Oberliga-Team, eng miteinander verbunden. „Die Jungs sind da ganz klar. Sie wissen, dass es auch mal zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft kommen kann. Da braucht es keine besondere Motivation“, sagt Mayer. „Bei Noah ist klar, dass er mal oben und mal unten zum Einsatz kommt. Der Anspruch der Spieler ist natürlich die erste Mannschaft. Es kommt aber eben auch darauf an, wer besser performt. Die Spieler sind noch recht jung.“

Der FKP II steht derzeit mit 28 Zählern auf dem ersten möglichen Abstiegsrang, gleichauf mit Steinwenden und Bretzenheim. Von den vier ausstehenden Partien sieht Mayer die nächste am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenachten SG Eintracht Bad Kreuznach als die schwierigste an. „Die Kreuznacher haben sich nach dem Trainerwechsel noch mal verbessert. Wenn wir dort was holen wollen, müssen wir uns fußballerisch gegenüber dem Steinwenden-Spiel verbessern“, weiß Mayer. Gut möglich, dass er wieder Spieler einsetzt, die tags zuvor in der Oberliga gespielt haben.