Im Mai hatte das Land entschieden, dass es die Zuzugssperre für Pirmasens nicht verlängert – und OB Markus Zwick war die Enttäuschung über diese Entscheidung deutlich anzumerken. „Die Zuzugssperre war ein großer Erfolg. Ich hatte die Befürchtung, dass sich das ändert“, sagte er nun rückblickend im RHEINPFALZ-Gespräch.

Doch sei es anders gekommen als erwartet. Seit Mai durften anerkannte Asylbewerber wieder nach Pirmasens ziehen. Seit 2018 war das nicht möglich, weil die Stadt bereits überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen hatte. Zweimal war die sogenannte Zuzugssperre durch das rheinland-pfälzische Integrationsministerium verlängert worden – bis zum Mai dieses Jahres. Wie OB Zwick im RHEINPFALZ-Gespräch berichtete, verzeichne die Stadt einen „kontinuierlichen Rückgang“ an anerkannten Asylbewerbern. „Wir haben eine viel bessere Integrationsquote als befürchtet“, sagte Zwick.

Vergangenen Monat erhielt die Stadt darüber hinaus die Zusage, dass sie wie erhofft an einem Modellprojekt des Landes teilnehmen kann. Pirmasens will in einer Studie der Universitäten Hildesheim und Erlangen-Nürnberg über drei Jahre hinweg seine seit 2015 gemachten Erfahrungen zum Thema Flüchtlinge und Zuzug einbringen. Ziel des Projektes ist es, die Verteilung der Flüchtlinge neu zu regeln. So soll es künftig beispielsweise auch eine Rolle spielen, ob eine Kommune passende Wohnungen und Arbeitsplätze für die Geflüchteten bereithält. Pirmasens etwa biete ausreichend Wohnraum für Familien mit Kindern, erläuterte Zwick, betonte aber auch: „Jede noch so gute Struktur kommt irgendwann an ihre Grenzen.“