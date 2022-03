Pirmasens bietet Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg flüchten, Schutz und Hilfe an. Oberbürgermeister Markus Zwick bekräftigt die Aufnahmebereitschaft der Stadt: „Angesichts des unermesslichen Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung ist es unsere humanitäre Verpflichtung, den Flüchtenden Schutz und Hilfe zu gewähren“.

Am Mittwoch hatte sich einer Mitteilung er Behörde zufolge der Stadtvorstand mit dem Verwaltungsstab ausgetauscht und eine dezernats- und ämterübergreifende Strategie abgestimmt. Pirmasens sei auf die Situation vorbereitet und profitiere dabei von Erfahrungen, Strukturen und engmaschigen Netzwerken vergangener Krisen wie zuletzt 2015, so Zwick weiter.

Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt in der Regel über den Bund an die Länder und weiter auf die Kommunen. Dabei kommt der Königsteiner-Schlüssel zum Einsatz, der sich bewährt habe. Rheinland-Pfalz nimmt demnach 4,8 Prozent aller in Deutschland Schutzsuchenden auf. Davon nimmt die Stadt Pirmasens rund ein Prozent der Geflüchteten auf. Betroffene werden zunächst in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes versorgt und zu einem späteren Zeitpunkt auf die Städte und Gemeinden weiterverteilt. Grundsätzlich unterliegen auch Vertriebene aus der Ukraine diesem System.

In der Praxis habe sich jedoch gezeigt, dass viele Flüchtende einen direkten Bezug zu Freunden und Verwandten haben, die bereits seit Längerem in Pirmasens leben. Vielfach reisen Betroffene direkt hierher und kommen zumindest vorläufig bei ihren Bezugspersonen unter. Diese Personen werden von der Stadtverwaltung grundsätzlich nicht an die zentralen Aufnahmeeinrichtungen verwiesen, sondern vor Ort in Pirmasens weiterbetreut. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass den Flüchtenden bereits Bezugspersonen vor Ort bekannt seien, die bei der Integration behilflich sein können.

Erste Anlaufstelle sei das Ausländeramt der Stadtverwaltung in der Adam-Müller-Straße 69. Dort würden Betroffene registriert und erforderlichenfalls an weitere Stellen, die Unterstützung gewährleisten, weitergeleitet. Das Ausländeramt ist telefonisch unter der zentralen Rufnummer 06331/842907 oder per E-Mail: auslaenderamt@pirmasens.de zu erreichen.

Die Stadtverwaltung weist jedoch darauf hin, dass sich Personen aus der Ukraine, die über keinen direkten Bezug zu Pirmasens und keine dauerhafte Wohnung verfügen, direkt an die Aufnahmeeinrichtungen wenden müssen. Aufgrund der unübersichtlichen Situation bitten die offiziellen Stellen ferner Bürger eindringlich darum, von Fahrten „auf eigene Faust“ an die polnisch-ukrainische Grenze abzusehen, mit dem Ziel, dort selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen und nach Pirmasens zu bringen, abzusehen.