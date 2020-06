Sehr enttäuscht zeigt sich der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick von den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Besonders stößt dem CDU-Politiker auf, dass die Berliner Politik den Altschuldenschnitt für Kommunen ausgeklammert habe. Das beschlossene Konjunkturprogramm bezeichnete er als „einen Tropfen auf den heißen Stein“. Die Stadt Pirmasens gilt mit 355 Millionen Euro Schulden als eine der höchst verschuldeten Kommunen in der gesamten Bundesrepublik. Dafür sind laut Zwick vor allem Bund und Land verantwortlich, weil sie Aufgaben an Städte delegieren, ohne sie im Gegenzug dafür ausreichend finanziell auszustatten. Alleine im Sozialbereich fehlen Pirmasens jährlich mehr als 30 Millionen Euro. Die Zusage, dass sich der Bund künftig an den Kosten der Unterkunft für Sozialhilfeempfänger beteiligen wolle, begrüßte Zwick. Er rechnet für Pirmasens mit einer Summe von 2,8 Millionen Euro. Im städtischen Haushalt war bislang ein Defizit von 17 Millionen eingeplant. Das dürfte sich auf rund 30 Millionen Euro erhöhen, schätzt Zwick.