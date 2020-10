Martinsumzüge und Halloweenpartys soll es in diesem Jahr keine geben. Mit diesem Appell hat sich am Donnerstag der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick an die Bürger und die Kirchen gewandt. Wegen der ringsum steigenden Infektionszahlen mit dem Covid-19-Virus dürfen in städtischen Kindertagesstätten keine Martinsfeuer und Umzüge veranstaltet werden.

Die noch ein paar Tage früher stattfindenden Halloweenfeste sieht Zwick ebenfalls als vermeidbar an in der Corona-Krise. „Verzichten Sie auf die üblichen Partys und das obligatorische ,Süßes oder Saures’ in der Nachbarschaft“, richtet Zwick einen weiteren Appell an die Bevölkerung. Angesichts der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Südwestpfalz stelle dies aktuell ein unkalkulierbares Risiko dar. Generell fordert Zwick die Pirmasenser auf, größere Zusammenkünfte zu unterlassen und die Kontakte weitmöglichst zu reduzieren.