In einem Interview mit der RHEINPFALZ hat sich der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) positiv zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen geäußert. Derzeit liegt die Quote in Pirmasens bei 10,5 Prozent. Zwick sagte, er halte es für realistisch, „dass wir in den einstelligen Bereich kommen“. Die Zahl der freien Arbeitsplätze sei gestiegen, auch für gering Qualifizierte, und die Unternehmen hätten sich trotz der Pandemie besser entwickelt als erwartet. „Wir haben immer noch die höchste Arbeitslosigkeit, aber die Entwicklung ist positiv. Bei der Jugendarbeitslosigkeit sind wir mit 9,2 Prozent bereits einstellig“, sagte Zwick.

