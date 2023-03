Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zimmer frei: Zum Jahresende können sechs Personen mit Hilfe- oder Pflegebedarf in eine Art Alters-WG einziehen – mitten im Stadtkloster im Winzler Viertel. Die RHEINPFALZ hat bei der Ordensleitung nachgefragt, was die Mieter erwartet?

So ein Wohnprojekt in kirchlicher Trägerschaft gibt es in Pirmasens bislang nicht. Dahinter stehen die Hildegardisschwestern vom Katholischen Apostolat. Deren Generaloberin Schwester Dorothea Castano