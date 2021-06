Trotz zahlreicher Corona-Auflagen hat sich Wolfgang Kuchem entschlossen, mit seinem „Pirmasenser Musiksommer“ in die 13. Saison zu gehen. Die Konzerte im Biergarten des Neufferparks starten am Donnerstag, 24. Juni, mit den Storytellers.

„Es ist schon eine Herausforderung, unter den aktuellen Bestimmungen diese Eventreihe zu starten“, so der Gastronom Wolfgang Kuchem. „Aber ich hoffe auf weitere Erleichterungen in den kommenden Wochen.“ „Die Bühne wird wie schon voriges Jahr auf der Terrasse der alten Villa sein. Und sollten das Wetter und alle weiteren Umstände mitspielen, wird eventuell noch ein Konzert in der ersten September-Woche drangehängt“, so Kuchem.

Die traditionelle Konzertreihe im Neufferpark startet am Donnerstag, 24. Juni, mit The Storytellers. Diese beliebte Formation ist mittlerweile fast schon die Hausband des jährlichen Musiksommers. Sicherlich wird das Konzert in Anbetracht des kürzlich verstorbenen Gründungsmitglieds Fred G. Schütz einen besonderen Charakter haben.

Infos

Einlass zu den Konzerten ist jeweils ab 16 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch geht der Sammelhut für die Musiker um. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bekämpfungs-Verordnung ist die Besucheranzahl beim ersten Konzert noch auf 250 Personen begrenzt, es besteht freie Platzwahl, und es gelten die AHA-Regeln. Ab 1. Juli sind 500 Besucher erlaubt. Vor dem Eintritt ist weiterhin eine Registrierung via App oder Formular-Eintrag nötig.