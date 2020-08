Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit

„Still Crazy“ steht über der Tournee von Gitte Hænning und ihrer Band. „Immer noch verrückt“ – ein überaus passender Titel in dieser verrückten Zeit, in der kulturelle Veranstaltungen gar nicht oder nur sehr beschränkt stattfinden können. Für Künstler und Veranstalter ist jeder Termin mit einem großen wirtschaftlichen Wagnis verbunden.

Eigentlich sollte Gitte Haenning mit ihrer Band schon am Sonntag, 24. Mai, in der Pirmasenser Festhalle auftreten. Doch zu dieser Zeit ging nichts. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. In der Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen kann, ist nun ein Nachholtermin für den 30. Mai 2021 vereinbart worden. Bereits gekaufte Karten behalten für diesen Abend ihre Gültigkeit.