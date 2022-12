Seinen ersten Alpengipfel hat Hans Laub mit zwölf Jahren gemacht. Im heimischen Gebiet war er der erste Kletterer, der am Dahner Jungfernsprung „vorne ruff is“, außerdem war er in allen außeralpinen Klettergebieten: Donautal, Blautal, schwäbische Alb, bis rauf nach Luxemburg und Belgien. Am 7. Dezember ist der 93-Jährige gestorben.

„Überall wo Felsen waren, bin ich aufgetaucht“, erzählte Hans Laub vor drei Jahren anlässlich seines 90. Geburtstags. So kam es, dass „de Laube-Hannes“ mit sehr vielen, auch weltweit bekannten Gipfelstürmern bekannt war. Mit einem der größten Bergsteiger war er per Du. Im damaligen Gespräch zeigte er stolz eine Postkarte, auf der folgender Text stand: „Lieber Hans, ein paar gute Gedanken an dich zum Weihnachtsfest schickt dir dein Bewunderer Reinhold. Du hast so viele gute Felstouren gemacht, dass du den Jungen von heute immer noch ein Vorbild bleibst. Familie Messner.“ Laub freute sich über solche Botschaften: „Das muss man sich mal vorstellen. Das schreibt mir ein Bergsteiger, der in der ganzen Welt bekannt ist“, erzählte er.

Hans Laub hatte seit 1945 akribisch Buch über seine Klettertouren geführt. Sechs Tourenbücher, die ein langes Kletterleben dokumentieren, sind es am Ende geworden. Im Alter von 85 Jahren ist er zum letzten Mal in den Fels gestiegen, 75 Jahre lang ist er geklettert. Insgesamt 1500 Erstbegehungen im Pfälzer Sandstein und abseits der Pfalz haben seinen Ruf als Kletter-Pionier begründet. Am Freitag fand er auf dem Friedhof in Winzeln seine letzte Ruhestätte.