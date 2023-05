Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ringen auf Sand und in Badehose: Kevin Gremm (21) hat’s gemacht und am Samstag bei seinem Debüt im Beach-Wrestling in der Klasse bis 90 Kilo die Bronzemedaille bei den zweiten deutschen Meisterschaften dieser recht neuen Disziplin in Witten gewonnen. Michael Elig sprach mit dem in der Bundesliga für den KSV Köllerbach ringenden Pirmasenser, der in der Jugend beim AC Thaleischweiler auf der Matte stand.

Herr Gremm, was unterscheidet Beach-Wrestling vom olympischen Ringen?

Die Kampfzeit beträgt maximal drei statt sechs Minuten, es gibt also auch keine Pause. Man trägt nur