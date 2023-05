Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ärgerlich“, so kommentiert der Pirmasenser Kevin Gremm seinen fünften Platz unter den 20 Teilnehmern in der 82 kg-Klasse in griechisch-römischer Stilart bei der Europameisterschaft im Ringen der Junioren am Wochenende. Im Halbfinale fehlte nicht viel zum Sieg und somit zur sicheren Medaille.

Insgesamt bestritt der Pirmasenser, der für den saarländischen Bundesligisten ASV Hüttigweiler ringt, vier Kämpfe in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle. Den Achtelfinalkampf