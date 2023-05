Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In jeder Kategorie gibt es Sportler, die trotz fortgeschrittenem Alter noch erfolgreich sind. So auch Eleonore Woll, Keglerin des ESV Pirmasens, die am Wochenende bei der deutschen Meisterschaft der über 70-Jährigen in Wiesbaden startet. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit der 75-Jährigen.

Frau Woll, was bedeutet für Sie die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft?

Der Spaß, mich mit Gleichaltrigen sportlich zu messen.

Ist das Ihre erste Teilnahme an DM-Einzelmeisterschaften?

Ich