Das Radverkehrskonzept der Stadt geht in die Phase der Bürgerbeteiligung, wie Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Hauptausschuss ankündigte. Die Stadt lässt als Grundlage für Förderanträge ein umfangreiches Radverkehrskonzept von einem Fachbüro aus Darmstadt erstellen. Demnächst startet die Bürgerbeteiligung dazu, die laut Zwick digital erfolgen soll. Auf einer noch freizuschaltenden Plattform könnten die Bürger konkrete Vorschläge für die Verbesserung der Situation der Radfahrer einreichen. Vier Wochen sei dazu Zeit, so Zwick, der kein genaues Datum für den Start der Plattform nannte.