Im Sommer 2018 verließ Jonas Singer den FK Pirmasens, um Profi zu werden. Nach Stationen beim FCK und in Saarbrücken stürmt er nun in der Regionalliga für den FC-Astoria Walldorf, der am Samstag um 14 Uhr auf der Husterhöhe gastiert.

Seit der C-Jugend spielte Jonas Singer beim FKP, reifte dort zu einem ebenso schnellen wie torgefährlichen Linksaußen. Er hatte in der Saison 2017/18, seinem ersten Jahr als Stammspieler