Jona Demberger von der Turnerschaft Rodalben hat bei den westdeutschen Meisterschaften im Jiu-Jitsu im hessischen Maintal den Sprung aufs Podest geschafft.

Der 15-jährige Pirmasenser erkämpfte sich bei der U18 den dritten Platz in der Klasse bis 60 Kilo. Er hat damit das Ticket für die deutschen Meisterschaften am 11. Juni in Bernau gelöst. Seine ersten beiden Kämpfe verlor Jona Demberger, im dritten Kampf siegte er mit 6:4 und im entscheidenden Duell um Bronze siegte der Schützling von Trainer Chris Horst vorzeitig, also mit Full Ippon. Sein Fazit: „Mit dem Verlauf meines zweiten Kampfes bin ich nicht ganz zufrieden, aber für die deutschen Meisterschaften bin ich optimistisch.“ Im Vorjahr war er in der U16 Deutscher Vizemeister der 55-Kilo-Klasse geworden.