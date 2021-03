20 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein. Fünf Fälle betreffen Einwohner von Pirmasens, drei wurden in Zweibrücken registriert, zwölf im Landkreis.

Mit einer Sieben-Tage-Rate von 157 wird Pirmasens vom Landesuntersuchungsamt in der Alarmstufe rot geführt. Die Stadt liegt damit am dritten Tag in Folge über dem Wert von 100. Pirmasens wird deshalb ab Montag die Corona-Maßnahmen verschärfen, will aber die Geschäfte offen lassen und den Präsenz-Schulunterricht in den weiterführenden Schulen wiederaufnehmen. In der Alarmstufe rot befindet sich auch der Landkreis (90). Die Stadt Zweibrücken bleibt in der Gefahrenstufe orange (41), die Sieben-Tage-Rate ist leicht gesunken. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde ein weiteres Kind aus dem Pirmasenser Waldorfkindergarten positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Dort gelten mindestens acht Erwachsene und jetzt zwölf Kinder als mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 274 Menschen mit dem Virus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 93 (fünf neue Fälle), in Zweibrücken 37 (zwei neue Fälle) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 6 (ein neuer Fall), Pirmasens-Land 18 (ein neuer Fall), Rodalben 19 (ein neuer Fall), Thaleischweiler-Wallhalben 26 (drei neue Fälle), Waldfischbach-Burgalben 12 (zwei neue Fälle) und Zweibrücken-Land 58 (fünf neue Fälle).