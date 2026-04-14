Die Idee einer „City-Kreativvitti“ scheint eine richtig gute Sache zu werden. Sie bringt Menschen dahin, wo sie gebraucht werden.

Wirtschaftsförderer Mark Schlick ist in der Pirmasenser Verwaltung ein bisschen der Paradiesvogel mit ulkigen Ideen, der auch noch abseits vom eigentlichen Verwaltungsapparat auf der Husterhöhe residiert. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, welche dicken Bretter er für seine „Kreativvitti“ jedes Mal bohren muss.

Mit der Idee, die Messe in die Innenstadt auf viele Leerstände und vorhandene Geschäfte zu verteilen, wird er sicherlich nicht überall offene Türen eingerannt haben. Es ist aber der einzige Weg, hier nochmal das Ruder rumzureißen.

Die klassischen Konzepte, mit zugkräftigen Einzelhändlern die Menschen zurückzugewinnen, greifen schon lange nicht mehr. Die Menschen geben ihr Geld lieber im Zweibrücker Outlet oder gleich im Internet aus. Eine „City-Kreativvitti“ kann zeigen, was in einer Fußgängerzone möglich ist – ohne die Fokussierung auf den Einzelhandel, der jahrzehntelang für satte Mieteinnahmen gut war, aber eben längst in andere Sphären abgewandert ist. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert.