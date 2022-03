Wenn es Energiewende heißt, dann heißt das für die Firmen in Pirmasens Ausstieg aus Heizöl und aus (Erd-)Gas: Rund 476 Millionen Megajoule ( etwa 132 Millionen Kilowattstunden) Energie verbraucht die hiesigen Industrie pro Jahr.

Damit steigen die Anforderungen an eine sichere Stromversorgung mit jedem Kilo Kohle, jedem Liter Öl oder jedem Kubikmeter Gas weniger, wenn der Energiebedarf nicht parallel sinkt. Und da gilt: Januar (vorbei) und Februar sind die kritischsten Monate, was den Strombedarf angeht. Aber an der Steckdose hängen auch im Rest des Jahres nicht nur die Kühlschränke, auf die man im Winter auch mal verzichten könnte. Es hängen vor allem Arbeitsplätze dran. Von denen im verarbeitenden Gewerbe wissen wir es sogar genau: 66,3 Prozent des Energiebedarfs der Industriebetriebe in Pirmasens werden derzeit per Strom gedeckt. Da ist immer noch Platz für einen weiteren Ausstieg aus fossilen Energieträgern.

Datenbasis für diese Aussage sind die Zahlen über die Energieverwendung der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, die von den Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten in Pirmasens jedes Jahr zu melden ist. Die derzeit aktuellen Zahlen, die in der Regionaldatenbank Genesis des Statistischen Bundesamtes und der Landesämter verfügbar sind, beziffern den Energieverbrauch bis Ende 2020. Gemessen wird in Megajoule (MJ). 3,6 MJ entsprechen in der Regel einer Kilowattstunde. Im Bund ist dieser Energieverbrauch von 2019 auf 2020 um 73,46 Milliarden Megajoule gesunken (rund 20 Milliarden kWh).

Energie überwiegend als Strom

Bezogen auf Pirmasens ergibt sich folgendes Bild, wenn es um den reinen Verbrauch geht: Kohle spielt keine Rolle. Erdgas trägt 101,17 Millionen MJ bei. Heizöl steuert 7,30 Millionen MJ bei. Fernwärme ist als Energieträger bei uns nicht relevant. Mit 315 Millionen Megajoule (88 Millionen kWh) ist Strom im Energiebudget vertreten. Im Bund kommt sogar der Energieträger erneuerbare Energien zunehmend vor. Allerdings ist damit kein Strom aus Wind, Wasser oder Sonne gemeint. Statistisch umfasst der Begriff erneuerbare Energiequellen beispielsweise Holzreste, Sägespäne, Pellets, Schwarzlauge, Tiermehl, Stroh, Pflanzenöle, Methanol, Biogas, Klärgas, Deponiegas, aber auch die Energie aus Wärmepumpen. Das spielt in Pirmasens keine Rolle. Alles in allem ergeben sich bis Ende 2020 in der Erfassung 51,75 Millionen MJ Energie aus nicht näher definierten Quellen.

Ob in Pirmasens oder sonst wo in Deutschland, für alle Industriestandorte spielt Strom eine Schlüsselrolle aber noch nicht die erste Geige: Bundesweit der meistgenutzte Energieträger in der Industrie ist Erdgas. Kohle kommt von der Energiemenge her an dritter Stelle – was aber nur für ganz bestimmte Standorte gilt, wo dann große Mengen kohlebasierter Energie, beispielsweise in Stahlwerken oder anderen Produktionsbetrieben, verbraucht werden.

Was Strom vorher war, zählt nicht

Außerdem gilt, alle Energieträger werden erfasst, aber nicht alle werden auch verheizt oder verstromt. Manche dienen auch als Rohstoff. Beispielsweise Erdöl in Hautcremes oder Schmiermitteln. Und wer bei der firmeneigenen Energieversorgung auf Windkraft, Wasserkraft oder die Sonne setzt, steht unter Strom und steckt deswegen auch in den zuvor erwähnten 315,29 Millionen Strom-Megajoule. Denn für die statistische Erfassung ist im Moment nur relevant, dass es Strom ist. Was er vorher war, Wasser, Kohle, Sonne oder was auch immer, ist bei dieser Erfassung nicht relevant.