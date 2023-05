Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die EU hat Grünes Licht erteilt, Ende Februar soll es so weit sein: Der sogenannte Totimpfstoff des US-Herstellers Novavax kann als Corona-Impfstoff in Deutschland gespritzt werden. Im Pirmasenser Impfzentrum auf dem Messegelände wird es ihn aber so schnell nicht geben.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wird voraussichtlich Ende Februar eine erste Lieferung des sogenannten Totimpfstoffs Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax erwartet. Der