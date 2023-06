Die Mädchenmannschaft der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 bis 2007) des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums hat sich beim Regionalentscheid in Zweibrücken für das Leichtathletik-Landesfinale am 18. Juli in Bad Bergzabern qualifiziert. Am Dienstag setzte sie sich vor dem Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium durch.

Die Pirmasenserinnen behaupteten sich mit 5256 Punkten gegenüber der Konkurrenz aus Zweibrücken (5074) und kamen so eine Runde weiter. Weitere Schulen waren nicht angereist.

Christina Emser steuerte im 100-Meter-Sprint 514 Punkte für das HBG bei, die es für gelaufene 13,5 Sekunden gab. Nur knapp scheiterte sie im Weitsprung (4,44 m, 487 Punkte) an der 500er-Marke. Nina Berger holte 492 Punkte mit 2:33 Minuten im 800-Meter-Lauf. Madelaine Schäfer steuerte 452 Punkte bei, nachdem ihr Speer 25,06 Meter weit geflogen war.

Platz zwei für die Jungs

Dem Römerkastell Alzey mussten sich die Jungs des Hugo-Ball-Gymnasiums in der gleichen Wettkampfklasse im Viererfeld geschlagen geben. Wie die betreuende Lehrerin Birgit Hohlweg weiter berichtete, kamen die Pirmasenser hier auf 7654 Punkte, die Alzeyer Mannschaft auf 8011 Zähler. Jannis Zimmermann sorgte nach 12,17 Sekunden über 100 Meter und 573 Punkten dort im Hochsprung (1,71 m) für die Höchstpunktzahl (588) aus Pirmasenser Sicht.

Nur fünf Zähler weniger gab es für Louis Ehmann im Weitsprung (5,90 Meter). Marlon Bayer (12,13 Sekunden über 100 Meter, 577 Punkte), Paul Kölsch (41 Meter im Speerwurf, 575 Punkte), Felix Schöfer (2:13 Minuten über 800 Meter, 570 Punkte) sowie Xaver Sunkel (800 Meter in 2:14 Minuten, 560 Punkte) sorgten für weitere starke Ergebnisse aus Pirmasenser Sicht.

Fünfter im Neunerfeld

Beim Sieg des Europagymnasiums aus Wörth (5022 Punkte) in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 bis 2013) landete das Hugo-Ball-Gymnasium aus Pirmasens (4724 Punkte) mit seinen Jungs auf dem fünften Platz im Regionalentscheid Pfalz/Rheinhessen. Hier waren gleich neun Schulen angetreten. Deshawn Nadwornik stellte mit 473 Punkten für 4,78 Meter im Weitsprung den Pirmasenser Bestwert auf, überzeugte aber zudem noch im 50-Meter-Sprint (7,46 Sekunden, 422 Punkte) und im Hochsprung mit 1,36 Metern (406 Punkte). Hendrik John war beim Ballweitwurf mit 50 Metern stark und sicherte seiner Schule so 414 Punkte.

Trotz der heißen Bedingungen am Wettkampftag habe es keine körperlichen Probleme bei den Schülern gegeben, informierte Hohlweg, es habe lediglich in einem 800-Meter-Lauf einen Sturz gegeben, der aber nur leichte Schürfwunden zur Folge gehabt habe, sodass die Sanitäter, die vor Ort waren, einen ruhigen Tag gehabt hätten.