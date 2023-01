Die Endrunde der 45. Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal ist komplett. Am zweiten Vorrundenabend setzte sich vor rund 300 Zuschauern in Gruppe B der TuS Winzeln I mit zwölf Zählern vor dem punktgleichen SV Ruhbank durch. Auch Rot-Weiß Pirmasens (10) und Ausrichter SV Erlenbrunn (6) kamen weiter, Bezirksligist FC Fehrbach (4) schied überraschend ebenso aus wie die völlig chancenlose SG Pirmasens (0). In der Sonderwertung für das schnellste Turniertor übernahm der Winzler Tobias Groh die Führung. Er traf gegen Fehrbach bereits nach 14 Sekunden.

In der Endrunde am Freitag ab 18.30 Uhr in der Wasgauhalle spielen in Gruppe 1 Oberligist FK Pirmasens, Ruhbank, Rot-Weiß und PSV sowie in Gruppe 2 Winzeln I und II, TuS/DJK und Erlenbrunn um den Einzug ins Halbfinale.