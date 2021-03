Die Pirmasenser Einzelhändler ärgern sich darüber, dass sie wegen der hohen Infektionszahlen nur das sogenannte Termin-Shopping anbieten dürfen. Wie berichtet, will die Unternehmerin Ilka Knüttel stellvertretend für andere Händler dagegen rechtlich vorgehen. Einzelhandelssprecher Erich Weiss will noch die Beratungen der Kanzlerin mit den Länderchefs abwarten und sagt: „Wir sind klagebereit, es könnte nur sein, dass die neuen Beschlüsse am Montag eine Klage überflüssig machen.“ Sollten die Beschlüsse nicht den Bedürfnissen des Handels entsprechen, sollen ohne Zeitverzug die notwendigen juristischen Schritte eingeleitet werden.